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Заседание Совета Россия — НАТО завершилось в Брюсселе

Иван Юминов

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Заседание Совета Россия — НАТО завершилось в Брюсселе
Фото: Twitter/DeputySecState

Заседание Совета Россия — НАТО завершилось в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 12 января.

— Переговоры начались в 10:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) и длились дольше запланированного — больше четырех часов. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета Россия — НАТО в Брюсселе представляют замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах России и США в Женеве, — говорится в сообщении.

Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО. Консультации на венской площадке ОБСЕ состоятся 13 января, отмечает РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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