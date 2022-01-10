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Россия и США завершили двусторонние переговоры в Женеве

Иван Юминов

В мире
Россия и США завершили двусторонние переговоры в Женеве
Фото: МИД РФ

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Об этом сообщили в американской миссии в понедельник, 10 января.

Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН. Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, отмечает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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