НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации на Украине

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НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 24 января, говорится в заявлении альянса.

— Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее, — передает текст заявления ТАСС.

Согласно документу, несколько стран сообщили, какие силы планируют направить в регион. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

— НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны, — резюмировал генсек альянса Йенс Столтенберг.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. 22 января Байден встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий в отношении угрозы «вторжения» России на Украину. Согласно им, США могут отправить от одной до пяти тысяч солдат в Восточную Европу. Если ситуация ухудшится, то их число может увеличиться в десять раз.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.