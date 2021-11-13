Путин назвал алармистскими заявления о подготовке «вторжения» на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими. Такое мнение в субботу, 13 ноября, выразил президент РФ Владимир Путин.

Журналист Павел Зарубин, беседуя с главой государства в программе «Москва. Кремль. Путин», отметил, что за последние сутки в западных СМИ появилось множество сообщений о готовящемся вторжении РФ на Украину. Соединенные Штаты якобы предупреждали о таком захвате своих партнеров.

— Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока, — ответил на это Путин.

12 ноября США предупредили Евросоюз о том, что Россия может рассматривать план «вторжения» на Украину. Такую информацию 11 ноября распространило агентство «Блумберг», ссылаясь на анонимные источники. В материале агентства утверждается, что подобные опасения США якобы подтверждены «общедоступными доказательствами». Кроме того, один из анонимных источников подчеркнул, что узнать истинные намерения Москвы или предугадать ее следующий шаг невозможно, утверждается в материале.

Позднее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планировала и не планирует военного вторжения на Украину. Также он объяснил, что сейчас много угроз исходит от Украины. Следует не забывать, что американские корабли, которые находятся в Черном море, — провокация. Кроме того, он напомнил, что у России есть право концентрировать войска на любой своей территории.