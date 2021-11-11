Минобороны обнаружило рост военной активности НАТО в Черном море

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Военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Об этом заявили в Минобороны в четверг, 11 ноября.

— Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе, — говорится в сообщении.

Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

За минувшие сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon, отмечает ТАСС.

10 ноября в Пентагоне заявили, что будут проводить операции, в том числе в Черном море, как посчитают нужным. Пара американских военных кораблей находится в настоящее время в Черном море. Это важный принцип, который следует отстаивать, заключили в министерстве.