Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны обнаружило рост военной активности НАТО в Черном море

Иван Юминов

Политика
Минобороны обнаружило рост военной активности НАТО в Черном море
Фото: Twitter / USNavy

Военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Об этом заявили в Минобороны в четверг, 11 ноября.

— Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе, — говорится в сообщении.

Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

За минувшие сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon, отмечает ТАСС.

10 ноября в Пентагоне заявили, что будут проводить операции, в том числе в Черном море, как посчитают нужным. Пара американских военных кораблей находится в настоящее время в Черном море. Это важный принцип, который следует отстаивать, заключили в министерстве.

Читайте также:
МинобороныСШАЧерное море
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте