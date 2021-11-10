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«Как посчитаем нужным»: Пентагон высказался об операциях в Черном море

Иван Юминов

Политика
«Как посчитаем нужным»: Пентагон высказался об операциях в Черном море
Фото: Twitter / USNavy

Пентагон пообещал проводить операции, в том числе в Черном море, как посчитает нужным. Об этом заявил представитель ведомства Джон Кирби в среду, 10 ноября.

— Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке. Вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным, — рассказал военный.

Пара американских военных кораблей, по его словам, находится в настоящее время в Черном море. Это важный принцип, который следует отстаивать, приводит слова Кирби РИА Новости.

7 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные следят за кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По словам министра, не только США пытаются проверить, как у России выстроена система на Черноморском побережье.

10 ноября военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что основная причина присутствия боевых кораблей и танкера ВМС США у южных границ России связана с желанием американцев освоить театр будущих военных действий, которые они пытаются развязать. Эксперт отметил, что военная техника, которая имеется на борту американских эсминцев, по дальнобойности может достигать свыше двух тысяч километров.

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