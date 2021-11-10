«Им на все плевать»: военный эксперт не исключил реальный конфликт из-за кораблей США у границ с РФ

Эсминец США

Основная причина присутствия боевых кораблей и танкера ВМС США у южных границ России связана с желанием американцев освоить театр будущих военных действий, которые они пытаются развязать. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, причин нахождения американских военных кораблей вблизи границ РФ значительно больше:

— Провокационное нахождение американцев в Черном море — это демонстрация того, что им на все плевать, они могут себе позволить присутствовать, где вздумается. Они намекают, что они — хозяева на Земле. Помимо того что они осваивают театр военных действий, они прицеливаются к нашим стратегическим базам.

Эксперт отметил, что военная техника, которая имеется на борту американских эсминцев, по дальнобойности может достигать свыше двух тысяч километров. А в радиус их действия попадают базы российских ракетных войск стратегического назначения, находящиеся в Калужской, Саратовской и Тверской областях:

— То есть для нас это прямая угроза. Кроме того, они ведут разведку нашего побережья в Крыму, на Кавказе, остальных военных частей с противокорабельной, противовоздушной и противоракетной системами. Они прицеливаются к этим территориям и объектам.

Третья причина, которая заставляет американцев показывать свое присутствие в Черном море, уточнил Литовкин, — демонстрация поддержки Украины в ее борьбе с так называемым российским агрессором:

— Это главные задачи, которые преследует Вашингтон, направляя свои боевые корабли к нашим границам. Мы в свою очередь тоже изучаем их, например, боевые характеристики военной техники, специфику работы американского экипажа, чтобы при необходимости нейтрализовать при их попытках атаковать российские базы.

Собеседник «ВМ» отметил, что присутствие американцев в Черном море и их провокационная динамика могут привести к военному конфликту:

— Нужно понимать, что их нахождение там — это уже противостояние: политическое и военное. Может ли это закончиться реальным боевым действием? Конечно же, да! Пока мы по американцам не стреляли, но не исключено, что это случится.

Однако на сегодняшний день между РФ и США, по словам спикера, имеется соглашение о недопустимости инцидентов в воздухе и на море. Если они не будут соблюдать эти пункты, то Россия, уточнил военный эксперт, не будет переходить черту, в противном случае Москва будет действовать зеркально.

30 октября в Черное море зашел американский эсминец типа «Арли Берк». Он был оснащен крылатыми ракетами.

15 октября американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Корабль, как уточнили в Министерстве обороны РФ, проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, стали грубым нарушением международных правил.

1 ноября американский флагманский военный корабль Шестого флота Mount Whitney начал транзит в воды Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.