Эсминец США попытался нарушить границу России около Владивостока

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Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Об этом заявили в Минобороны России в пятницу, 15 октября.

— Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров, — говорится в сообщении.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил, отмечает ТАСС.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море. Он на три километра вошел в территориальные воды страны и не реагировал на предупреждения военных.

Пограничный сторожевой корабль Черноморского флота предупредительно выстрелил по Defender. Позже самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.