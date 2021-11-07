Сергей Шойгу: Военные России следят за кораблями Америки в Черном море

Фото: Минобороны РФ

Российские военные следят за военными кораблями Соединенных Штатов в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, — сказал Шойгу.

По словам министра, не только США пытаются проверить насколько у России выстроена система по Черноморскому побережью, передают РИА Новости.

— Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить, — заключил Шойгу.

30 октября в Черное море зашел американский эсминец типа «Арли Берк», оснащенный крылатыми ракетами «Портер».