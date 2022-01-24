СМИ: Байден может направить войска в Европу для контроля ситуации в регионе

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 24 января, утверждает издание The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.

Отмечается, что 22 января Байден встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий в отношении угрозы «вторжения» России на Украину. Согласно им, США могут отправить от одной до пяти тысяч солдат в Восточную Европу. Если ситуация ухудшится, то их число может увеличиться в десять раз, говорится в материале газеты.

Американский президент должен принять решение на этой неделе. При этом ни один из возможных вариантов не предусматривает размещение войск непосредственно на территории Украины, так как это противоречит сдержанной позиции США в отношении ситуации, которой администрация Байдена придерживалась до сих пор. Развертывание войск на Украине станет «поворотным моментом» в этой ситуации.

До этого Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны. Уточняется, что Госдепартамент объяснил свою рекомендацию тем, что существует угроза военных действий со стороны Российской Федерации. Несмотря на это, в Вашингтоне отметили, что посольство продолжит работать в штатном режиме.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.