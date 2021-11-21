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Украина заявила о запланированном РФ «вторжении» в страну в начале 2022 года

Виктория Сикерина

Политика
Украина заявила о запланированном РФ «вторжении» в страну в начале 2022 года
Фото: president.gov.ua

Российская сторона запланировала вторжение на территорию Украины в конце января или начале февраля 2022 года. Такое мнение выразил руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилл Буданов в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что коллеги из Соединенных Штатов Америки солидарны с такими сроками. По его словам, Россия отправила почти 100 тысяч военных к украинским границам. Вторжение будет сопровождаться авиаударами, артиллерийскими и бронетанковыми атаками и высадкой десанта на востоке Украины.

Кирилл Буданов подчеркнул, что российская сторона запланировала использовать и психологическое оружие, чтобы дестабилизировать страну. Среди таких методов руководитель ГУР выделил разжигание протестов и беспорядков.

В интервью изданию Military Times Буданов выразил надежду, что США поможет Киеву в данном вопросе. Для этого Штатам необходимо оказывать более сильное дипломатическое и экономическое давление на Россию.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое решение кризиса в юго-восточной части Украины приведет к необратимым и серьезным последствиям.

Он подчеркнул, что такая ситуация обернется бедой как для самих украинцев, так и для жителей всей Европы.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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