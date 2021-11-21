Кремль заявил о серьезных последствиях силового решения конфликта в Донбассе

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Силовое решение кризиса в юго-восточной части Украины приведет к необратимым и серьезным последствиям. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что такая ситуация обернется бедой как для самих украинцев, так и для жителей всей Европы.

— Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента РФ Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путем.

По ее словам, Вашингтон по-прежнему испытывает серьезную обеспокоенность о действиях России в отношении Украины. США и России необходимо поддерживать диалог для разрешения разногласий, подчеркнула Псаки.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.