Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль заявил о серьезных последствиях силового решения конфликта в Донбассе

Виктория Сикерина

Политика
Кремль заявил о серьезных последствиях силового решения конфликта в Донбассе
Фото: Вечерняя Москва

Силовое решение кризиса в юго-восточной части Украины приведет к необратимым и серьезным последствиям. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что такая ситуация обернется бедой как для самих украинцев, так и для жителей всей Европы.

— Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента РФ Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путем.

По ее словам, Вашингтон по-прежнему испытывает серьезную обеспокоенность о действиях России в отношении Украины. США и России необходимо поддерживать диалог для разрешения разногласий, подчеркнула Псаки.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
Донбасс Военные конфликты Дмитрий Песков
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте