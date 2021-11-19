Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Псаки ответила на слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

Иван Юминов

Политика
Псаки ответила на слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
Фото: whitehouse

США приветствуют заявление президента России Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 ноября.

— Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе Минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках Минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года, — рассказала представитель администрации.

Вашингтон по-прежнему испытывает серьезную обеспокоенность о действиях России в отношении Украины, подчеркнула она. США и России необходимо поддерживать диалог для разрешения разногласий, приводит слова Псаки РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
Джен Псаки Владимир Путин Донбасс
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте