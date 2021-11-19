Псаки ответила на слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

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США приветствуют заявление президента России Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 19 ноября.

— Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе Минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках Минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года, — рассказала представитель администрации.

Вашингтон по-прежнему испытывает серьезную обеспокоенность о действиях России в отношении Украины, подчеркнула она. США и России необходимо поддерживать диалог для разрешения разногласий, приводит слова Псаки РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.