Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть территорию Украины в добровольном порядке. Также ведомство порекомендовало гражданам Соединенных Штатов рассмотреть возможность отъезда из этой страны. Данное заявление было опубликовано в воскресенье, 23 января.

Уточняется, что Госдепартамент объяснил свою рекомендацию тем, что существует угроза военных действий со стороны Российской Федерации. Несмотря на это, в Вашингтоне отметили, что посольство продолжит работать в штатном режиме.

— При внезапном начале конфликта правительство США не сможет эвакуировать американских граждан. Находящиеся на Украине граждане США должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну, — заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американское посольство в Киеве запросило у Госдепа разрешение на выезд с Украины всех представителей неосновного персонала и их семей. Там предположили, что возможная эвакуация дипломатов с Украины связана с эскалацией конфликта в республике. Источник телеканала, близкий к администрации украинского президента Владимира Зеленского, уточнил, что глава государства уже переговорил с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном и выразил мнение, что эвакуация американского посольства — чрезмерная реакция.