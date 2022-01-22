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СМИ: США решили эвакуировать дипломатов из посольства на Украине

Георгий Соланович

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СМИ: США решили эвакуировать дипломатов из посольства на Украине
Фото: flickr.com / Conal Gallagher

Американское посольство в Киеве запросило у госдепа разрешение на выезд из Украины всех представителей неосновного персонала и их семей. Об этом сообщил телеканал CNN.

— Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, «скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе», — передает корреспондент портала.

Возможная эвакуация послов из Украины связана с эскалацией конфликта в республике. Источник CNN, близкий к администрации украинского президента Владимира Зеленского, уточнил, что Зеленский уже переговорил с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном и выразил мнение, что эвакуация американского посольства — чрезмерная реакция.

Первого ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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