СМИ: Разведка США нашла связь между «вторжением» России на Украину и похолоданием

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Американская разведка предупредила главы европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Такую информацию распространяет телеканал CBS News.

Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель, утверждает телеканал.

Днем ранее газета New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Европы сообщила, что американские разведчики предупреждают союзников о том, что осталось мало времени, чтобы успеть помешать России «вторгнуться» на Украину. В публикации говорится, что российская сторона якобы еще не приняла решение, как будут действовать ее войска, собранные у украинской границы. Однако в Штатах к этой ситуации относятся серьезно.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве. Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.