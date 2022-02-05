Посол Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Утверждения Соединенных Штатов Америки в которых говорится, что Россия якобы готовит «операцию под чужим флагом» на территории Украины — не соответствуют действительности. Помимо этого, они являются частью информационной борьбы против России. Таким мнением в пятницу, 4 февраля, поделился российский посол Анатолий Антонов.

— Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет, — написал Антонов в аккаунте российской дипмиссии в Facebook.

Посол считает, что для увеличения убедительности США начали говорить о том, что у них есть доступ к «утечке» разведданных с «кощунственными и голословными обвинениями».

— Россия не собирается ни на кого нападать и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины, — подчеркнул дипломат.

Антонов заключил, что версия о «подготовке» Россией провокации против Украины могут быть нацелены на обеспечение алиби для операций армии Украины против Донбасса.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами. Позднее Госдеп не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.