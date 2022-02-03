Госдеп не привел доказательств подготовки Россией фейкового видео об Украине

Фото: AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс заявил, что Россия готовит сфабрикованное видео о событиях на Украине. Однако он не привел каких-либо доказательств подготовки и не раскрыл, какой информацией на этот счет обладают американские власти.

— У США есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину, — сказал Прайс на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Помимо этого, глава Госдепа рассказал, что источником являются разведданные, которые были рассекречены Соединенными Штатами.

— Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении, — заключил Прайс, подтверждая, что не будет приводить конкретные доказательства своим словам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Видео должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.