Постпред РФ при ООН заявил о риске провокаций Украины против россиян в Крыму
России в ситуации с Украиной нужно быть готовой к негативному сценарию, не исключая силовых действий со стороны соседнего государства по отношению к россиянам в Крыму. Такое мнение озвучил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
— Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов федерации, — заявил дипломат.
Он обратил внимание, что подобные призывы наблюдаются в украинских СМИ, а также со стороны некоторых местных политиков.
По словам постпреда, игнорировать такие высказывания нельзя и нужно «быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий».
Гатилов отметил, что украинские власти не перестают устраивать провокации с начала антитеррористической операции на юго-востоке страны. Дипломат высказал мнение, что последствиями подобных провокаций восемь лет назад стали военные действия, которые развернули «против собственных граждан группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве».
До этого стало известно, что ряд американских сенаторов выступили с предложением внести в законопроект о санкциях в отношении России пункт о возможности ограничений «за кибератаки» на Украины.
На прошлой неделе помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс».
9 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины.