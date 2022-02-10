Постпред РФ при ООН заявил о риске провокаций Украины против россиян в Крыму

Фото: скриншот видео Youtube (https://youtu.be/NMfSwah3K5A)

России в ситуации с Украиной нужно быть готовой к негативному сценарию, не исключая силовых действий со стороны соседнего государства по отношению к россиянам в Крыму. Такое мнение озвучил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

— Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации, — заявил дипломат.

Он обратил внимание, что подобные призывы наблюдаются в украинских СМИ, а также со стороны некоторых местных политиков.

По словам постпреда, игнорировать такие высказывания нельзя и нужно «быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий».

Гатилов отметил, что украинские власти не перестают устраивать провокации с начала ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны. Дипломат высказал мнение, что последствиями подобных провокаций восемь лет назад стали военные действия, которые развернули «против собственных граждан ‎группа безответственных и авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве».

До этого стало известно, что ряд американских сенаторов выступили с предложением внести в законопроект о санкциях в отношении России пункт о возможности ограничений «за кибератаки» на Украины.

На прошлой неделе помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс».

9 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины.