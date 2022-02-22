В ООН назвали единственный способ прийти к согласию по Украине

Фото: МИД РФ

Единственный способ устранить разногласия по украинскому вопросу — вести мирные переговоры. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на срочном заседании Совбеза ООН в понедельник, 22 февраля.

Она выразила крайнюю обеспокоенность «возможными последствиями последних событий» на Украине и добавила, что сейчас, «в условиях нынешних рисков и неопределенности», необходимо вести диалог между основными участниками конфликта.

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине прошло в 21:00 по местному времени (5:00 по московскому времени), трансляция велась на YouTube.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

После этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что признание РФ Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) указывает на ее стремление к «войне», а не к дипломатии.