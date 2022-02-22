СМИ: Блинкен пока не отменял встречу с Лавровым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщил источник в Госдепе.

Данный вопрос обсуждается высокопоставленными сотрудниками весь день, передает слова источника CNN.

Встреча Блинкена и Лаврова запланирована на четверг, 24 февраля. Она должна пройти в Женеве.

20 февраля госсекретарь США выразил обеспокоенность продлением совместных военных учений России и Белоруссии. По его словам, продление российско-белорусских военных учений — один из признаков того, что Москва готовит почву для «вторжения». Он подчеркнул, что ситуация на Украине развивается, как предсказывали в Вашингтоне.

Днем ранее, 19 февраля, Блинкен заявил, что Российская Федерация должна показать Западу желание диалога, а также объяснить, к чему она стремится на международной арене, иначе «тут не с чем работать».

Он отметил, что США с одобрением встретят желание России обсуждать способы укрепления взаимного доверия, обеспечение контроля над вооружениями, размещение боевых систем на взаимной основе или совместные учения.