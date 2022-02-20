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Блинкен заявил, что Россия должна определиться с приоритетами в сфере безопасности

Виктория Храменкова

В мире
Блинкен заявил, что Россия должна определиться с приоритетами в сфере безопасности
Фото: flickr/statephotos

Российская Федерация должна показать Западу желание диалога, а также объяснить к чему она стремится на международной арене, иначе «тут не с чем работать». С таким заявлением в субботу, 19 февраля, выступил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Ранее Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись мнениями по предложениям о гарантиях безопасности. Отмечается, что Россия придерживается тех позиций, которые «не имеют общих точек соприкосновения для дальнейшего диалога».

— Они продолжают придерживаться позиций, которые кардинально расходятся с нашими базовыми принципами и тем, чему мы привержены и чем мы являемся, — объяснил глава Госдепа.

Помимо этого, Энтони Блинкен отметил, что США с одобрением встретят желание России обсуждать способы укрепления взаимного доверия, обеспечение контроля над вооружениями, размещение боевых систем на взаимной основе или совместные учения.

— Все то, что позволит укрепить коллективную безопасность. Все это подробно обсуждалось с европейскими партнерами и союзниками, и они готовы принять участие в этих дискуссиях, — добавил госсекретарь, передает издание Süddeutsche Zeitung.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

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