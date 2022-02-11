МИД России отказался принимать ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова

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МИД России не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в пятницу, 11 февраля.

— Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата, — рассказала дипломат.

Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ. Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова.

Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат. Ответы Столтенберга и Борреля можно охарактеризовать как проявление дипломатической невежливости и неуважения, приводит слова Захаровой сайт МИД.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.