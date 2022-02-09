«Не смогут зарабатывать на газе»: что будет в случае незапуска СП-2

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Еврокомиссия все еще рассматривает вопрос о введении в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Президент США и вовсе заявил, что новая энергомагистраль может «не осуществиться» в случае эскалации ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Марат Баширов объяснил, кому выгоден запуск СП-2 и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России.

По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу. В первую очередь это «Северный поток — 1». Во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении.

— Третий канал, о котором редко упоминают, проходит через Белоруссию. Четвертый — это украинский транзит: даже несмотря на то, что эта труба «дырявая» из-за огромных потерь и воровства газа, но и ее можно задействовать. Этих объемов вкупе с перевозками сжиженного газа и продажей запасов из ПХГ (подземное хранение газа — прим. «ВМ») вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать поставки газа в необходимом объеме, — отметил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что СП-2 — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу, сделать ее более дешевой. Проект на 60 процентов профинансирован европейскими энергетическими компаниями. Таким образом, пока газопровод не работает, их деньги заморожены.

При этом от незапуска СП-2 проиграют не только энергокомпании ЕС, но и простые потребители.

— Европейцы потеряют возможность перепродавать и зарабатывать на газе. Ведь при запуске СП-2 он будет более чем в три раза дешевле. Если сейчас цена «прыгает» туда-сюда около тысячи долларов за тысячу кубометров, то контрактная цена (в случае запуска нового газопровода — прим. «ВМ») в среднем около 300 долларов за тысячу «кубов», — заключил собеседник «ВМ».

В среду, 9 февраля, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Еврокомиссия может расширить рассмотрение сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» до максимально возможных сроков. Поэтому решение по данному вопросу будет принято не раньше июля. Чижов также отметил, что если проект нового газопровода не введут в эксплуатацию, Россия может найти других покупателей этого газа.

Накануне экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что для остановки Германией «Северного потока — 2» США должны предложить ей «что-то взамен». По его словам, он всегда верил, что газопровод будет функционировать и станет реальным проектом.

Фото: Вечерняя Москва

«Северный поток — 2» — дальнейшее развитие магистрального трубопровода «Северный поток» протяженностью 1224 километра, проложенного по дну Балтийского моря в 2010–2012 годах от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. «Северный поток — 2» получился длиннее на 10 километров и начинает свой путь у порта Усть-Луга. Его построили в 2021 году. На данный момент продолжается сертификация проекта перед вводом в эксплуатацию. В его реализации принимали участие ведущие энергетические компании Западной Европы и Газпром.