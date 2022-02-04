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В ФРГ назвали условие для отказа от «Северного потока — 2»

Михаил Алимов

В мире
В ФРГ назвали условие для отказа от «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Для остановки Германией «Северного потока — 2» США должны предложить ей «что-то взамен». Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

По его словам, он всегда верил, что газопровод будет функционировать и станет реальным проектом.

— Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же, — рассказал он в беседе с изданием Wirtschafts Woche.

Габриэль напомнил, что США и раньше пытались сорвать строительство российско-германских трубопроводов. Он отметил, что текущий госсекретарь США Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году.

В ФРГ назвали условие для отказа от «Северного потока — 2»

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

30 января стало известно, что решение по сертификации оператора «Северного потока — 2» не примут до июня. В настоящий момент регулятор ФРГ не получил все необходимые документы от компании.

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