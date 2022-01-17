Бербок назвала причину паузы в сертификации «Северного потока — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал проекту положительное заключение. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в понедельник, 17 января.

— Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается конечно тоже «Северного потока — 2». В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен, — рассказала министр.

При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, отметила Бербок в эфире телеканала Phoenix.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.