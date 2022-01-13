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Боррель высказался о процессе сертификации «Северного потока — 2»

Иван Юминов

В мире
Боррель высказался о процессе сертификации «Северного потока — 2»
Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

ЕС не может запретить строительство газопровода «Северный поток — 2», если он будет соответствовать правилам. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг, 13 января.

— Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы, — рассказал чиновник.

Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, приводит слова Борреля РИА Новости.

27 декабря 2021 года президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2022 год без санкций против газопровода «Северный поток — 2». Объем бюджета превысил просьбы лидера на 25 миллиардов долларов. Проект предусматривает увеличение зарплаты военным на 2,7 процента.

Кроме того, в рамках него будут увеличены закупки самолетов и кораблей ВМФ. Против документа проголосовали 51 демократ и 19 республиканцев в палате представителей.

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