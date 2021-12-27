Байден утвердил оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока — 2»

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2022 год без санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Daily Mail в понедельник, 27 декабря.

— Байден подписал документ о военном бюджете на 2022 год в размере 768 миллиардов долларов. Это широкомасштабный законопроект, который включает помощь в обеспечении безопасности Украины в условиях усиливающихся угроз со стороны России и миллиарды долларов на инициативу сдерживания для противодействия Китаю, — говорится в сообщении.

Объем бюджета превысил просьбы лидера на 25 миллиардов долларов. Проект предусматривает увеличение зарплаты военным на 2,7 процента.

Кроме того, в рамках него будут увеличены закупки самолетов и кораблей ВМФ. Против документа проголосовали 51 демократ и 19 республиканцев в палате представителей, отмечает Daily Mail.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.