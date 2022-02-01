Эксперт объяснил, зачем нужен «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В ЕК заявили о несоответствии Nord Stream 2 энергетической политике союза. Сейчас проект проходит проверку и ситуация с «Северным потоком» поставлена на паузу.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем нужен этот проект и почему после завершения строительства он перестал соответствовать политике ЕС.

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Зачем нужен «Северный поток-2»

— Вспомним 2009 год, когда были так называемые газовые войны из-за проблем с поставками через Украину. После этого началось строительство «Северного потока». Это возможность иметь независимый и самый короткий маршрут доставки газа. Он не зависит от стран-паразитеров и ведет напрямик в Европу. Вопрос независимости решается, — прокомментировал эксперт.

Он объяснил, что главная претензия ЕК заключается в том, что Газпрому принадлежит газопровод и эта же компания является поставщиком, что противоречит правилам союза. Согласно им, поставщик не может владеть 100 процентами газопровода, и наоборот.

— Для решения этого вопроса было предложено создать дочернюю структуру, и эта компания будет являться оператором той части газопровода, которая заходит в немецкие территориальные воды. Сейчас идет процедура сертификации этой компании на статус независимого оператора. И тогда она не будет ничего нарушать. Ждем, когда документы будут готовы, — сказал эксперт.

Сергей Пикин отметил, что смысл строительства газопровода заключался в экономических причинах: каждый год на транзит газа через Украину Россия тратит около двух миллиардов долларов:

— Евросоюз беспокоится, кто будет «кормить» Украину после 2024 года. Они предлагают России продолжить это делать, и они будут принуждать нас к этому решению. Но фактически это сделать невозможно, потому что ни в одном документе это обременение не зафиксировано.

В конце января в ФРГ заявили, что быстрой сертификации СП-2 ожидать не стоит.