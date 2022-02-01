Эксперт объяснил, зачем нужен «Северный поток — 2»
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В ЕК заявили о несоответствии Nord Stream 2 энергетической политике союза. Сейчас проект проходит проверку и ситуация с «Северным потоком» поставлена на паузу.
Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем нужен этот проект и почему после завершения строительства он перестал соответствовать политике ЕС.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Вспомним 2009 год, когда были так называемые газовые войны из-за проблем с поставками через Украину. После этого началось строительство «Северного потока». Это возможность иметь независимый и самый короткий маршрут доставки газа. Он не зависит от стран-паразитеров и ведет напрямик в Европу. Вопрос независимости решается, — прокомментировал эксперт.
Он объяснил, что главная претензия ЕК заключается в том, что Газпрому принадлежит газопровод и эта же компания является поставщиком, что противоречит правилам союза. Согласно им, поставщик не может владеть 100 процентами газопровода, и наоборот.
— Для решения этого вопроса было предложено создать дочернюю структуру, и эта компания будет являться оператором той части газопровода, которая заходит в немецкие территориальные воды. Сейчас идет процедура сертификации этой компании на статус независимого оператора. И тогда она не будет ничего нарушать. Ждем, когда документы будут готовы, — сказал эксперт.
Сергей Пикин отметил, что смысл строительства газопровода заключался в экономических причинах: каждый год на транзит газа через Украину Россия тратит около двух миллиардов долларов:
— Евросоюз беспокоится, кто будет «кормить» Украину после 2024 года. Они предлагают России продолжить это делать, и они будут принуждать нас к этому решению. Но фактически это сделать невозможно, потому что ни в одном документе это обременение не зафиксировано.
В конце января в ФРГ заявили, что быстрой сертификации СП-2 ожидать не стоит.