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В ФРГ заявили, что быстрой сертификации СП-2 ожидать не стоит

Виктория Сикерина

Общество
В ФРГ заявили, что быстрой сертификации СП-2 ожидать не стоит
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Решение по сертификации оператора «Северного потока — 2» не примут до июня. В настоящий момент регулятор ФРГ не получил все необходимые документы от компании. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что после получения документов регулятор сможет возобновить процесс сертификации СП-2.

— Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы, — заявил Хоманн.

По его словам, окончание принятия решения по газопроводу «едва ли можно ожидать в первой половине года». При этом в случае отказа в сертификации оператор сможет обратиться в суд по данному решению. Такой процесс также займет много времени, передает РИА Новости.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

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