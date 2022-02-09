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Чижов: Решение по сертификации «Северного потока — 2» в ЕС появится не раньше июля

Полина Долганова

В мире
Чижов: Решение по сертификации «Северного потока — 2» в ЕС появится не раньше июля
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Европейская комиссия может расширить рассмотрения сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» до максимально возможных сроков. Поэтому решение по данному вопросу будет принято не раньше июля. Об этом в среду, 9 февраля, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, в процессе сертификации проекта со стороны Европы все чаще появляются геополитические обстоятельства.

— Я почему-то не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев. Так что решение по «Северному потоку — 2» будет не раньше июля, — пояснил политик.

Он также добавил, что шансы на то, что трубопровод в итоге будет сертифицирован, достаточно большие, передает РИА Новости.

Накануне экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что для остановки Германией «Северного потока — 2» США должны предложить ей «что-то взамен». По его словам, он всегда верил, что газопровод будет функционировать и станет реальным проектом.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

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