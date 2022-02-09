Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Чижов объяснил, что РФ будет делать в случае незапуска «Северного потока — 2»

Полина Долганова

В мире
Чижов объяснил, что РФ будет делать в случае незапуска «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

В том случае, если проект «Северный поток — 2» не введут в эксплуатацию, Россия может найти других покупателей этого газа. Об этом в среду, 9 февраля, заявил постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

— Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет, — цитирует политика РИА Новости.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не начнет свою работу, если Россия примет решение о вторжении на территорию Украины. Также он подчеркнул, что продажа нефти и газа является опорой для России. Поэтому если подобные поставки прекратятся, то пострадает в этом Москва.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему «Северный поток — 2» могут не запустить. По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» может быть не запущен, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. При этом она не уточнила, согласна ли с таким решением ФРГ.

Читайте также:
Евросоюз Газпром Северный поток — 2
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте