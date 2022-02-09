Чижов объяснил, что РФ будет делать в случае незапуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

В том случае, если проект «Северный поток — 2» не введут в эксплуатацию, Россия может найти других покупателей этого газа. Об этом в среду, 9 февраля, заявил постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.

— Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что «Северного потока — 2» не будет, — цитирует политика РИА Новости.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не начнет свою работу, если Россия примет решение о вторжении на территорию Украины. Также он подчеркнул, что продажа нефти и газа является опорой для России. Поэтому если подобные поставки прекратятся, то пострадает в этом Москва.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему «Северный поток — 2» могут не запустить. По ее словам, газопровод «Северный поток — 2» может быть не запущен, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. При этом она не уточнила, согласна ли с таким решением ФРГ.