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Псаки назвала причину, почему «Северный поток — 2» могут не запустить

Виктория Храменкова

В мире
Псаки назвала причину, почему «Северный поток — 2» могут не запустить
Фото: whitehouse

Газопровод «Северный поток — 2» может быть не запущен, если Россия проявит агрессию в отношении Украины. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Однако она не уточнила, согласна ли с таким решением ФРГ.

На регулярном брифинге Псаки отметила, что она не может ответить за канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласен ли он не запускать «Северный поток — 2», если произойдет эскалация вокруг Украины. Несмотря на это Джен Псаки подчеркнула, что журналисты самостоятельно могут спросить это у него, передает ТАСС.

— Но мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток — 2» не будет запущен, если Россия вторгнется. И эта позиция остается, — заявила она.

Псаки назвала причину, почему «Северный поток — 2» могут не запустить Северный поток-2

Ранее посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг сказал, что «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

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