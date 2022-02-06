Посол ФРГ в Польше заявил, что «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Газопровод «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг.

— Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция, — рассказал он в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, исключение будет сделано только для одного — газопровода. Он имеет особое значение для Польши и других стран. Поэтому в случае российского «вторжения» на Украину газ по нему идти не будет.

— Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну, — резюмировал Фрайтаг.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.