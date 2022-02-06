Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посол ФРГ в Польше заявил, что «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Михаил Алимов

В мире
Посол ФРГ в Польше заявил, что «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Газопровод «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг.

— Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция, — рассказал он в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, исключение будет сделано только для одного — газопровода. Он имеет особое значение для Польши и других стран. Поэтому в случае российского «вторжения» на Украину газ по нему идти не будет.

— Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну, — резюмировал Фрайтаг.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Также в статье говорится, что если Россия нападет на Украину, то Киев может пасть «в течение нескольких дней». Также из-за этого конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают американские чиновники.

Читайте также:
Украина Польша Северный поток — 2
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте