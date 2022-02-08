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Байден: «Северный поток — 2» не будет работать, если Россия вторгнется на Украину

Виктория Храменкова

Политика
Байден: «Северный поток — 2» не будет работать, если Россия вторгнется на Украину
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не начнет свою работу, если Россия примет решение о вторжении на территорию Украины.

— Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то «Северного потока — 2» больше не будет. Мы сделаем это, — сказал Байден в ходе пресс-конференции, которая прошла по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Байден: «Северный поток — 2» не будет работать, если Россия вторгнется на Украину Северный поток-2

Также он подчеркнул, что продажа нефти и газа является опорой для России. Поэтому если подобные поставки прекратятся, то пострадает в этом Россия, передает «Интерфакс».

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг сказал, что «Северный поток — 2» не запустят в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что в случае полномасштабного «вторжения» РФ на Украину число возможных жертв может достичь 85 тысяч человек. Об этом агентству Reuters рассказали неназванные чиновники в Соединенных Штатах. Они посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч солдат, российские — от 3 до 10 тысяч военных. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

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