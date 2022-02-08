«Будут жесткими»: Байден и Шольц обсудили санкции против России

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Возможность введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины обсудили президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Известно, что в понедельник, 7 февраля, они провели переговоры в Вашингтоне.

— Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ. Одновременно важно использовать все дипломатические возможности, — сказал Шольц на пресс-конференции, которая прошла по итогам встречи.

Также Байден добавил, что готовящийся пакет санкций демонстрирует решительные намерения, передает ТАСС.

— На встрече обсуждалось тесное сотрудничество США и Германии. Основной темой переговоров было «сдерживание российской угрозы», — отметил президент Соединенных Штатов.

До этого Шольц заявил, что политика Германии по поводу поставок вооружений Украине остается неизменной, поставок летального оружия не осуществляется. Он подчеркнул, что большинство граждан Германии согласны с такой политикой и поддерживают ее.

5 февраля председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина должна придерживаться более умеренной позиции в вопросе поставок ей оружия со стороны Германии. Она отметила, что в последние годы именно ФРГ поддерживала Украину из дружеских чувств и чувства ответственности. Поэтому украинской стороне следует различать «своих» и «чужих», считает депутат.