Шольц ответил на вопрос о поставке Германией оружия Украине

Фото: bundeskanzler.de

Политика Германии по поводу поставок вооружений Украине остается неизменной, поставок летального оружия не осуществляется. Об этом в воскресенье, 6 февраля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, что мы также не поставляем летальное оружие Украине. Моя предшественница имела такую же позицию. Это было правильно, и это остается правильным (курсом — прим. ВМ), — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что большинство граждан Германии согласны с такой политикой и поддерживают ее, передает РИА Новости.

До этого Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине ранее проданное Тель-Авивом оружие. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает портал Breaking Defense, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

В частности, Украина рассчитывала на поставку израильской противотанковой ракеты «Спайк», которая есть у всех трех стран в разных вариациях. Больше всего — у Латвии. По информации издания, у государства есть в наличии варианты ракеты LR,LR2, ER и SR.