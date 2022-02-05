Израиль запретил странам Прибалтики поставлять Украине проданное им оружие

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Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине ранее проданное Тель-Авивом оружие. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает портал Breaking Defense, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

В частности, Украина рассчитывала на поставку израильской противотанковой ракеты «Спайк», которая есть у всех трех стран в разных вариациях. Больше всего — у Латвии. По информации издания, у государства есть в наличии варианты ракеты LR,LR2, ER и SR.

Отмечается, что такое требование было выдвинуто еще в декабре. Тель-Авив не хочет портить отношения с Москвой, поэтому запрещает поставки на Украину произведенного им оружия.

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Украина должна придерживаться более умеренной позиции в вопросе поставок ей оружия со стороны Германии. Она отметила, что в последние годы именно ФРГ поддерживала Украину из дружеских чувств и чувства ответственности. Поэтому украинской стороне следует различать «своих» и «чужих», считает депутат.