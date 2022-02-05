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Депутат бундестага призвала Украину к сдержанности в вопросах поставки ей оружия

Михаил Алимов

В мире
Депутат бундестага призвала Украину к сдержанности в вопросах поставки ей оружия
Фото: flickr.com / OSCE Parliamentary Assembly

Украина должна придерживаться более умеренной позиции по вопросу поставок ей оружия со стороны Германии. Об этом в субботу, 5 февраля, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

— Я прекрасно понимаю, что Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны российской армии, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес мне непонятны, — передает ее слова издание Die Welt.

Она отметила, что в последние годы именно ФРГ поддерживала Украину из дружеских чувств и чувства ответственности. Поэтому украинской стороне следует различать «своих» и «чужих», считает депутат.

Накануне депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что со временем требования украинских властей к Германии становятся все более истеричными. В частности, речь идет об отказе от газопровода «Северный поток — 2» и поставках оружия Киеву.

По его словам, больше нельзя в одностороннем порядке выполнять все требования Украины. Следует вернуться к нормальному диалогу и ожидать выполнения Минских договоренностей со стороны киевских властей. Поставки оружия Украине стали бы фатальной ошибкой, тем более что даже оно не поможет ей защититься от гипотетического вторжения России, считает депутат.

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