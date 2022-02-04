Депутат бундестага назвал «истеричными» требования Украины к властям Германии

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Со временем требования украинских властей к Германии становятся все более истеричными. В частности, речь идет об отказе от газопровода «Северный поток — 2» и поставках оружия Киеву. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

— Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели, — рассказал он ТАСС.

По его словам, больше нельзя в одностороннем порядке выполнять все требования Украины. Следует вернуться к нормальному диалогу и ожидать выполнения Минских договоренностей со стороны киевских властей. Поставки оружия Украине стали бы фатальной ошибкой, тем более что даже оно не поможет ей защититься от гипотетического вторжения России, считает депутат.

Котре отметил, что РФ лишь хочет не допустить расширения НАТО до собственных границ. Это можно понять.

— Это понятно с геополитической точки зрения и легко принять. Соответствующее расширение НАТО для россиян, очевидно, полностью неприемлемо, — резюмировал он.

2 февраля мэр Киева Виталий Кличко призвал ФРГ забыть о «Северном потоке — 2» для сотрудничества с Украиной. Что касается поставок оружия в республику, Кличко посоветовал ФРГ «мыслить стратегически».

30 января стало известно, что решение по сертификации оператора «Северного потока — 2» не примут до июня. В настоящий момент регулятор ФРГ не получил все необходимые документы от компании.