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Кличко призвал ФРГ забыть о «Северном потоке – 2» для сотрудничества с Украиной

Георгий Соланович

В мире
Кличко призвал ФРГ забыть о «Северном потоке – 2» для сотрудничества с Украиной
Владимир Кличко

ФРГ придется отказаться от идеи сертификации газопровода «Северный поток – 2» в том случае, если Берлин захочет поддержать Украину. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко.

— Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <…> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна, — уточнил Кличко.

В этом ключе мэр Киева предположил, что в Российских интересах вернуть в свою зону влияния не только Украину. Что касается поставок оружие в республику, Кличко посоветовал ФРГ «мыслить стратегически».

— Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться, — приводит слова мэра Киева Spiegel.

30 января стало известно, что решение по сертификации оператора «Северного потока — 2» не примут до июня. В настоящий момент регулятор ФРГ не получил все необходимые документы от компании.

Окончание принятия решения по газопроводу «едва ли можно ожидать в первой половине года». При этом в случае отказа в сертификации оператор сможет обратиться в суд по данному решению. Такой процесс также займет много времени.

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