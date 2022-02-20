Блинкен: США обеспокоены продлением совместных учений России и Белоруссии

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Соединенные Штаты обеспокоены продлением совместных военных учений России и Белоруссии. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, продление российско-белорусских военных учений — один из признаков того, что Москва готовит почву для «вторжения». Он подчеркнул, что ситуация на Украине развивается, как предсказывали в Вашингтоне, передает CNN.

Днем ранее, 19 февраля, Блинкен заявил, что Российская Федерация должна показать Западу желание диалога, а также объяснить, к чему она стремится на международной арене, иначе «тут не с чем работать».

Он отметил, что США с одобрением встретят желание России обсуждать способы укрепления взаимного доверия, обеспечение контроля над вооружениями, размещение боевых систем на взаимной основе или совместные учения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились продолжать проверять силы реагирования Союзного государства из-за ситуации вокруг Донбасса. По словам главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина, учения будут продолжаться так же, как было ранее.