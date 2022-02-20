Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования Союзного государства

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились продолжать проверять силы реагирования Союзного государства из-за ситуации вокруг Донбасса. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в министерстве обороны республики.

— Президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить, — говорится в сообщении.

По словам главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина, учения будут продолжаться так же, как было ранее, передает ТАСС.

19 февраля в Кремле подвели итоги учений по ядерному сдерживанию. Ранее старт учениям сил стратегического сдерживания с участием ядерной триады дал президент РФ Владимир Путин. Они были предназначены для проверки боеготовности экипажей военной техники, боевых расчетов пуска. Кроме того, проверялась надежность вооружения стратегических и ядерных сил.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходили с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатывались вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.