Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с участием ядерной триады. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко наблюдает за учениями из ситуационного центра.

В Минобороны отметили, что пуски были запланированы изначально. В них принимают участие Воздушно-космические силы, силы Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов, передает РИА Новости.

Учения предназначены для проверки боеготовности экипажей военной техники, боевых расчетов пуска. Кроме того, проверяется надежность вооружения стратегических и ядерных сил.

Накануне Песков заявил, что учения и запуски баллистических ракет проводятся в России на регулярной основе, и они не должны никого смущать. Он уточнил, что такие учения четко регулируются.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.