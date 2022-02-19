Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет

Михаил Алимов

Общество
Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с участием ядерной триады. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко наблюдает за учениями из ситуационного центра.

В Минобороны отметили, что пуски были запланированы изначально. В них принимают участие Воздушно-космические силы, силы Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов, передает РИА Новости.

Учения предназначены для проверки боеготовности экипажей военной техники, боевых расчетов пуска. Кроме того, проверяется надежность вооружения стратегических и ядерных сил.

Накануне Песков заявил, что учения и запуски баллистических ракет проводятся в России на регулярной основе, и они не должны никого смущать. Он уточнил, что такие учения четко регулируются.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Читайте также:
Учения Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте