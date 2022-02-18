В Кремле назвали регулярным процесс тренировочных запусков баллистических ракет

Фото: Администрация президента РФ

Учения и запуски баллистических ракет проводятся в России на регулярной основе, и они не должны никого смущать. Об этом в пятницу, 18 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что такие учения четко регулируются.

Кроме того, о таких учениях всех уведомляют заранее, передает слова Пескова RT.

Плановые учения сил стратегического сдерживания состоятся в субботу, 19 февраля, под руководством президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В рамках военных мероприятий будут реализованы пуски крылатых и баллистических ракет. В учениях будут принимать участие подразделения ВКС, Южного военного округа, Ракетные войска, а также Северный и Черноморский флоты.

12 февраля свыше 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для участия в военно-морских учениях.