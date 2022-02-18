Россия проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет

Фото: МИД РФ

Плановые учения сил стратегического сдерживания состоятся в субботу, 19 февраля, под руководством президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках военных мероприятий будут реализованы пуски крылатых и баллистических ракет.

В учениях будут принимать участие подразделения ВКС, Южного военного округа, Ракетные войска, а также Северный и Черноморский флоты, передает РИА Новости.

12 февраля свыше 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для участия в военно-морских учениях. Известно, что корабли и подразделения береговых войск вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учений. Учения проводятся под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

29 января сообщалось, что Российская Федерация передислоцирует подразделения Вооруженных сил в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства. В республику перебросили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». С 10 по 20 февраля страны проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022», где отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.