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Россия перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»

Юлия Курганова

Общество
Россия перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства продолжает передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию, перебросив в республику зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом в субботу, 29 января, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа.

Прибывший в Белоруссию дивизион комплексов включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

В Минобороны уточнили, что после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ.

Проверка пройдет в два этапа. На первом — до 9 февраля — планируются перебазирование и создание в краткие сроки группировок войск в Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана воздушной госграницы и проверка ПВО.

На втором этапе — с 10 по 20 февраля — запланировано провести совместные учения «Союзная решимость — 2022», где будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Российские Су-35С перебазировали в Белоруссию. Многоцелевые истребители Су-35С России завершили перебазирование в Белоруссию. Отмечается, что там пройдет проверка сил реагирования Союзного государства в ходе учений «Союзная решимость — 2022».

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