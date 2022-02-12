Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Корабли Черноморского флота вышли на воду для проведения учений

Виктория Храменкова

В мире
Корабли Черноморского флота вышли на воду для проведения учений
Фото: mil.ru / Минобороны России

Свыше 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для участия в военно-морских учениях. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Известно, что корабли и подразделения береговых войск вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учений. Учения проводятся под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

— Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника, — следует из сообщения, передает РИА Новости.

Среди кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

31 января сообщалось, что корабли российского Черноморского флота завершили учения в Черном море и вернулись в места постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. На морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Экипажи кораблей провели отработку различных ситуаций, в том числе проверку связи, борьбу за живучесть, противовоздушную, противолодочную и противодиверсионную оборону во время стоянки или морского перехода. На базах они пополнят запасы снаряжения, специалисты проведут техобслуживание.

Читайте также:
Учения Черноморский флот ВМФ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте