Корабли Черноморского флота вышли на воду для проведения учений

Фото: mil.ru / Минобороны России

Свыше 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для участия в военно-морских учениях. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Известно, что корабли и подразделения береговых войск вышли в море и на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учений. Учения проводятся под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

— Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника, — следует из сообщения, передает РИА Новости.

Среди кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

31 января сообщалось, что корабли российского Черноморского флота завершили учения в Черном море и вернулись в места постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. На морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Экипажи кораблей провели отработку различных ситуаций, в том числе проверку связи, борьбу за живучесть, противовоздушную, противолодочную и противодиверсионную оборону во время стоянки или морского перехода. На базах они пополнят запасы снаряжения, специалисты проведут техобслуживание.