Учения кораблей ЧФ завершились в Черном море

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Корабли российского Черноморского флота завершили учения в Черном море и вернулись в места постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

— В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника, — передает его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Экипажи кораблей провели отработку различных ситуаций. В том числе проверку связи, борьбу за живучесть, противовоздушную, противолодочную и противодиверсионную оборону во время стоянки или морского перехода. На базах они пополнят запасы снаряжения, специалисты проведут техобслуживание. Затем флот вернется к выполнению своих обязанностей.

26 января более 20 кораблей российского Черноморского флота вышли в воды Черного моря с целью проведения учений. В составе группировок числились фрегаты, малые ракетные и сторожевые корабли и тральщики.