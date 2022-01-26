Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море для проведения учений

Фото: royalnavy.mod.uk

Более 20 кораблей российского Черноморского флота вышли в воды Черного моря с целью проведения учений. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Уточняется, что суда в составе корабельных группировок вышли с баз в Севастополе и Новороссийске, а затем перешли в назначенные районы.

В составе группировок числятся фрегаты, малые ракетные и сторожевые корабли и тральщики.

В назначенных районах суда проведут учения и тренировки по организации связи и безопасному маневрированию, передает РИА Новости.

21 января в Минобороны России сообщили, что два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где состоится их учебное боевое дежурство в рамках проверки реагирования военных мощностей Союзного государства. Уточняется, что к настоящему моменту дивизионы уже совершили марш на точке погрузки под Хабаровском. По данным ведомства, по прибытии на место выполнения задач российские военные организуют себе позиции и начнут осуществлять боевое дежурство.